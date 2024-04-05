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г. Москва, Научный проезд д. 8 стр.13
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info@ammerheim.ru
О КОМПАНИИ
Продукция
Калькулятор расхода
ДОСТАВКА
КОНТАКТЫ
Подбор аналогов
Прайс
Каталог товаров

Производство лакокрасочных покрытий промышленного и общего назначения

КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Краска по металлу
и ржавчине
Цинконаполенные
составы
Двухкомпонентные
краски по металлу
Огнезащитная
краска
Наливной
эпоксидный пол
Жидкая
теплоизоляция
Собственное производство и лаборатория
Адаптация рецептур под заданные свойства
Создание конкурентно-способных материалов
Стабильная работа с 2014 года
Cистема менеджмента качества по ISO 9001
Сферы применения
Емкостное оборудование
Транспортное строительство
Химическое производство
Морские контейнеры и порты
Дорожная техника
Нефтегазовая промышленность
Каталог
Грунт-эмаль 3 в 1 Аммерхайм Металл
от 685 руб./кг
Состав холодного цинкования Аммерхайм Цинк
920 руб./кг
эпоксидная грунт-эмаль Аммерхайм Танкер Эпокси
от 890 руб./кг
Грунт особопрочный по металлу Аммерхайм Металл
605 руб./кг
Полиуретановая грунт-эмаль Аммерхайм Полиуретан 2К
от 1035 руб./кг
Эпоксидная грунт-эмаль Аммерхайм Металл Эпокси
от 835 руб./кг
Цинконаполненный грунт Аммерхайм Цинк Эпокси
1070 руб./кг
эпоксидная грунт-эмаль Аммерхайм Фенол Эпокси
от 945 руб./кг
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+7 (495) 108-79-41
пн-пт 9:00 - 18:00
Адрес склада:
г. Москва, Научный проезд д. 8 стр.13
info@ammerheim.ru
КОНТАКТЫ
+7 (495) 108-79-41
пн-пт 9:00 - 18:00
Адрес склада:
г. Москва, Научный проезд д. 8 стр.13
info@ammerheim.ru
КОНТАКТЫ
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