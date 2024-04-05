+7 (495) 108-79-41
О КОМПАНИИ
Продукция
Калькулятор расхода
ДОСТАВКА
КОНТАКТЫ
Подбор аналогов
=
0
|
пн-пт 9:00 - 18:00
Адрес склада:
г. Москва, Научный проезд д. 8 стр.13
Прайс
info@ammerheim.ru
О КОМПАНИИ
Продукция
Калькулятор расхода
ДОСТАВКА
КОНТАКТЫ
Подбор аналогов
Прайс
О компании
Продукция
Прайс
Калькулятор расхода
Подбор аналогов
Доставка
Контакты
Каталог товаров
Ваш заказ:
Стоимость доставки можно рассчитать в разделе Доставка
Способ доставки:
Самовывоз со склада: Москва, Научный проезд д. 8 стр. 13
Доставка до терминала или пункта выдачи транспортной компании
Доставка транспортной компанией до адреса
Курьерская доставка по Москве и Московской области
Выбор ТК:
ПЭК
СДЭК
Деловые линии
Байкал-Сервис
DPD
Выбор ТК:
ПЭК
СДЭК
Деловые линии
Байкал-Сервис
DPD
Способ оплаты:
Оплата по счету
Оплата по СБП
Оплата при получении
Способ оплаты:
Оплата по счету
Оплата по СБП
Способ оплаты:
Оплата по счету
Оплата по СБП
Способ оплаты:
Оплата по счету
Оплата по СБП
Прикрепить реквизиты (для юр. лиц):
ОТПРАВИТЬ
Производство лакокрасочных покрытий промышленного и общего назначения
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Краска по металлу
и ржавчине
Цинконаполенные
составы
Двухкомпонентные
краски по металлу
Огнезащитная
краска
Наливной
эпоксидный пол
Жидкая
теплоизоляция
Собственное производство и лаборатория
Адаптация рецептур под заданные свойства
Создание конкурентно-способных материалов
Стабильная работа с 2014 года
Cистема менеджмента качества по ISO 9001
Сферы применения
Емкостное оборудование
Транспортное строительство
Химическое производство
Морские контейнеры и порты
Дорожная техника
Нефтегазовая промышленность
Каталог
Грунт-эмаль 3 в 1 Аммерхайм Металл
от
685
руб./кг
Состав холодного цинкования Аммерхайм Цинк
920
руб./кг
эпоксидная грунт-эмаль Аммерхайм Танкер Эпокси
от
890
руб./кг
Грунт особопрочный по металлу Аммерхайм Металл
605
руб./кг
Полиуретановая грунт-эмаль Аммерхайм Полиуретан 2К
от
1035
руб./кг
Эпоксидная грунт-эмаль Аммерхайм Металл Эпокси
от
835
руб./кг
Цинконаполненный грунт Аммерхайм Цинк Эпокси
1070
руб./кг
эпоксидная грунт-эмаль Аммерхайм Фенол Эпокси
от
94
5
руб./кг
Видео
Отзывы
+7 (495) 108-79-41
пн-пт 9:00 - 18:00
Адрес склада:
г. Москва, Научный проезд д. 8 стр.13
info@ammerheim.ru
КОНТАКТЫ
+7 (495) 108-79-41
пн-пт 9:00 - 18:00
Адрес склада:
г. Москва, Научный проезд д. 8 стр.13
info@ammerheim.ru
КОНТАКТЫ
© 2024 ООО "Энергоэффективные покрытия" ИНН 7726334648
Политика конфиденциальности
Made on
Tilda