Эпоксидный цинконаполненный грунт Аммерхайм Цинк Эпокси

Двухкомпонентный эпоксидный цинконаполненный грунт полиамидного отверждения с содержанием цинка высокой химической чистоты 96% в сухом остатке. Покрытие по содержанию металлического цинка соответствует эксплуатационным требованиям ISO 12944-5 и SSPC Paint 20, ASTM D520 (цинковый порошок типа II). Применяется в качестве альтернативы горячему цинкованию. Может использоваться в качестве шоп-праймера при толщине покрытия 15-20 мкм.
Аммерхайм Цинк Эпокси – эпоксидный цинковый грунт, сочетающий в себе свойства катодной и прочностной барьерной защиты. Используется для металлоконструкций различного функционального назначения промышленных объектов, объектов инфраструктуры, эксплуатирующихся в средах атмосферно- коррозионной категории до С5-М (ИСО 12944-2); в атмосферных условиях, в условиях водно-солевого тумана, в среде паров и аэрозолей нефтепродуктов. Применяется в качестве самостоятельного покрытия и в системах покрытий.
Цинконаполненный эпоксидный грунт предназначен для защиты строительных металлоконструкций, мостов и гидротехнических сооружений, портов и судовых конструкций, эстакад и платформ, насосного и емкостного оборудования, различных резервуаров, цистерн, хранилищ, труб и трубопроводов, нефтепроводов и газопроводов, в строительстве железнодорожного и в особенности, морского и речного транспорта. Покрытие устойчиво к морской и пресной воде, водным растворам солей; выдерживает проливы нефти и нефтепродуктов, растворов солей, кислот и щелочей. Термостойкость до 180 °С в сухой неагрессивной среде.
Цинковый грунт Аммерхайм Металл Эпокси может использоваться в качестве шоп-праймера толщиной слоя 15-20 мкм. В средах атмосферно-коррозионной категории С1-С4 (ИСО 12944-2) может применяться в качестве самостоятельного покрытия. Для сред С5 и С5-М необходима двух- или трехслойная система покрытий. На грунт наносится эпоксидная грунт-эмаль Аммерхайм Металл Эпокси и/или полиуретановую грунт-эмаль Аммерхайм Полиуретан 2К в зависимости от условий эксплуатации.
Оптимальная комбинация системы покрытия подбирается исходя из технического задания заказчика. При необходимости обратитесь к специалистам ООО «Энергоэффективные покрытия» по выбору оптимальной системы покрытий. Прогнозируемый срок службы покрытия Аммерхайм Цинк Эпокси составляет 12-20 лет в зависимости от толщины покрытия, среды эксплуатации и комбинирования с другими составами. В трехслойных системах покрытий при использовании составов Аммерхайм Цинк Эпокси (грунтовочное покрытие), Аммерхайм Металл Эпокси (промежуточное покрытие), Аммерхайм Полиуретан 2К (финишное покрытие) при ТСП не менее 240 мкм для сред атмосферно-коррозионной категории не выше С5 службы составляет до 25 лет.
Очистить поверхность металла абразивоструйным способом до степени Sa2,5 по ИСО 8501-1 или до степени 2 по ГОСТ 9.402; в местах с затрудненным доступом допускается очистка до степени Sa2 по ИСО 8501-1 или до степени 3 по ГОСТ 9.402.
Поверхность необходимо отмыть от масляных и жировых загрязнений растворителями (например растворителем ортоксилол, 646, 647, 649, Р4, сольвент); от грязи и водорастворимых веществ чистой пресной водой или моющими растворами. Не допускается нанесение состава на ранее окрашенную поверхность. Не использовать уайт-спирит для обезжиривания поверхности и разбавления грунта.
Аммерхайм Цинк Эпокси имеет высокую плотность, поэтому не допускается нанесение цинкового грунта на гладкую поверхность без придания шероховатости. Оптимальная шероховатость металлической поверхности для обеспечения адгезии Rz 30-50 мкм. В случае ее отсутствия, она обеспечивается при правильном подборе фракции абразивного материала по ГОСТ- 2789.
Температура грунта и отвердителя должна быть не менее 15°С;
Температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3°С;
Температура окружающей среды от +5°C до +35°C. Относительная влажность воздуха не более 80%.
Процесс нанесения
Смешивание
Продукт двухкомпонентный. Компонент А – эпоксидная цинконаполненная основа. Компонент В - отвердитель. Смешивайте ровно то количество компонентов, которое сможете использовать в пределах времени жизнеспособности.
Последовательность смешивания:
Перемешайте основу (компонент А) строительным миксером до однородного состояния. Затем перемешайте отвердитель (компонент В) вручную или миксером на низких оборотах (не более 150-200 об/мин) во избежание образования пузырей на поверхности. После в основу (компонент А) добавляют отвердитель (компонент В), перемешайте миксером на низких оборотах (не более 150-200 об/мин). Необходимо перемешивать каждые 15-20 минут во избежание оседания цинкового порошка.
После смешивания компонентов при необходимости добавьте разбавитель до рабочей вязкости. Температура смешанных компонентов должна быть не ниже 15 °C, в противном случае может потребоваться добавление разбавителя для достижения рабочей вязкости. Добавление чрезмерного количества разбавителя приводит к снижению тиксотропных свойств. Разбавитель рекомендуется добавлять небольшими порциями, тщательно перемешивая грунт.
Пропорции
9:1 по массе, где 9 частей – основа, 1 – отвердитель 4:1 по объему, где 4 частей – основа, 1 - отвердитель
Жизнеспособность смешанных компонентов
при 30°C – 1 ч при 20°C– 2 ч при 10°C – 4 ч при 5°C – 8 ч
Перед началом работ рекомендуем очистить окрасочный аппарат, путем пропуска через него растворителя для очистки оборудования. Также рекомендуем проводить такую очистку сразу после завершения работ.
Характеристики
Цвет лакокрасочного покрытия
серый
Уровень глянцевости
Полуматовый 15-30%
Плотность (комп. А)
2,25 г/см3
Плотность (комп.А+В)
2 г/см3
Сухой остаток по массе, %
80±2
Сухой остаток по объёму, %
62±2
Время высыхания степени 3 по ГОСТ 19007-73 при температуре (20±2) °С
2 часа
Время до полной полимеризации
при 20°С - 7 дней; при 10°С - 14 дней
Адгезия к металлам (ГОСТ 15140), не более
1 балл
Максимальная толщина однослойного покрытия
150 мкм по мокрому слою, 90 мкм по сухому слою
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ246 с диаметром сопла 4,0 мм при температуре (20±2)ºС
35-65
Температура эксплуатации
от -60°С до +180°С
Теоретический расход
175 г/м² при ТСП 50 мкм
Средний практический расход с учетом потерь при ТСП 60-80 мкм, г/м²
350 г/м²
Рекомендуемая толщина покрытия сухой пленки
не менее 15 мкм, не более 120 мкм
Условия хранения
Хранить цинковый грунт в сухом темном месте в герметичной заводской упаковке при температуре воздуха от -40°С до +40°С, избегать прямого воздействия УФ лучей и других источников тепла. Соблюдать осторожность. Гарантийный срок хранения герметичной заводской упаковке 36 месяцев с даты изготовления.
Внимание! Хранение цинковых составов после вскрытия упаковки отличается от хранения других ЛКМ, так как цинковый порошок способен образовывать конденсат. После вскрытия упаковок основа и отвердитель должны храниться при температуре от +5°С до +40°С.
Не рекомендуется резкое изменение температурного режима и уровня влажности хранения состава, в противном случае это может привести к образованию конденсата у цинкового порошка в основе, а отвердитель привести в негодность. Такой отвердитель нельзя добавлять в цинковую основу без предварительной проверки на малом объеме.
Системы покрытий с использованием цинконаполненного грунта Аммерхайм Цинк Эпокси