Эпоксидный цинконаполненный грунт Аммерхайм Цинк Эпокси

Аммерхайм Цинк Эпокси – эпоксидный цинковый грунт, сочетающий в себе свойства катодной и прочностной барьерной защиты. Используется для металлоконструкций различного функционального назначения промышленных объектов, объектов инфраструктуры, эксплуатирующихся в средах атмосферно- коррозионной категории до С5-М (ИСО 12944-2); в атмосферных условиях, в условиях водно-солевого тумана, в среде паров и аэрозолей нефтепродуктов. Применяется в качестве самостоятельного покрытия и в системах покрытий.



Цинконаполненный эпоксидный грунт предназначен для защиты строительных металлоконструкций, мостов и гидротехнических сооружений, портов и судовых конструкций, эстакад и платформ, насосного и емкостного оборудования, различных резервуаров, цистерн, хранилищ, труб и трубопроводов, нефтепроводов и газопроводов, в строительстве железнодорожного и в особенности, морского и речного транспорта. Покрытие устойчиво к морской и пресной воде, водным растворам солей; выдерживает проливы нефти и нефтепродуктов, растворов солей, кислот и щелочей. Термостойкость до 180 °С в сухой неагрессивной среде.



Цинковый грунт Аммерхайм Металл Эпокси может использоваться в качестве шоп-праймера толщиной слоя 15-20 мкм. В средах атмосферно-коррозионной категории С1-С4 (ИСО 12944-2) может применяться в качестве самостоятельного покрытия. Для сред С5 и С5-М необходима двух- или трехслойная система покрытий. На грунт наносится эпоксидная грунт-эмаль Аммерхайм Металл Эпокси и/или полиуретановую грунт-эмаль Аммерхайм Полиуретан 2К в зависимости от условий эксплуатации.



Оптимальная комбинация системы покрытия подбирается исходя из технического задания заказчика. При необходимости обратитесь к специалистам ООО «Энергоэффективные покрытия» по выбору оптимальной системы покрытий. Прогнозируемый срок службы покрытия Аммерхайм Цинк Эпокси составляет 12-20 лет в зависимости от толщины покрытия, среды эксплуатации и комбинирования с другими составами. В трехслойных системах покрытий при использовании составов Аммерхайм Цинк Эпокси (грунтовочное покрытие), Аммерхайм Металл Эпокси (промежуточное покрытие), Аммерхайм Полиуретан 2К (финишное покрытие) при ТСП не менее 240 мкм для сред атмосферно-коррозионной категории не выше С5 службы составляет до 25 лет.